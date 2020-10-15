Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hatayspor'da 3 corona virüsü vakası daha

Son dakika: 'da 3 corona virüsü vakası daha

Son dakika haberi... ekiplerinden , 3 futbolcusunun daha corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, Erzurumspor mücadelesi öncesinde salgına yakalanan futbolcu sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 13:00 Son Güncelleme: 15.10.2020 13:22 ABONE OL
Son dakika: Hatayspor'da 3 corona virüsü vakası daha

Hatayspor, 3 futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve takımdaki toplam pozitif oyuncu sayısının da 6'ya yükseldiğini açıkladı.

A.Hatayspor'dan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi bir şok haber daha geldi.

Önceki gün 3 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyuran Hatayspor'da, 3 oyuncunun daha yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Covid-19 test sonucu pozitif olmuştur" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 15 Ekim'den itibaren yeniden başlıyoruz
SON DAKİKA | Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitim hakkında Bakan Koca'dan açıklama geldi!
Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor: Esra Erol programında bir ilk! Gözler DNA testinde...
SON DAKİKA- Ortaokul ve liseler açılacak mı, Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. Sınıflar ne zaman okula gidecek?
Dünkü Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 Milli Piyango Online Şans Topu çekilişi sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!
SON DAKİKA- Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! 15 Ekim 2020 Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!
KYK başvuruları 2020-2021: KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Bu sene KYK yurt ve burs başvuruları erişime açıldı mı?
Son dakika: Yakışıklı oyuncu Burak Deniz manken Didem Soydan'ın evinden çıkarken görüntülendi! Burak Deniz ile Didem Soydan aşkının ispatı!
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti
SON DAKİKA HABERİ - Kadir Şeker kimdir, kaç yıl hapis cezası aldı ve hapisten ne zaman çıkacak? Kadir Şeker'in hapis cezası belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hatayspor'da 3 corona virüsü vakası daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA