Türkiye Sırbistan maç özeti: Türkiye Sırbistan maçı sonucu ve golleri!

Dün akşam ürk Telekom Stadı'nda gerçekleşen Türkiye Sırbistan maç özeti merak ediliyor. Çekişmeli geçen maç sonucuna göre iki takımda berabere kaldı. Karşılaşmada millilerimiz Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'dan goller geldi. Heyecanlı geçen maçta milliler, 76. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle skoru eşitledi. İşte müthiş performanslarla Türkiye Sırbistan maç özeti ve golleri

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ!

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım, Türk Telekom Stadı'nda 2-0 geriye düştüğü maçta Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısını Sergej Milinkovic-Savic ile bulduğu golle Sırbistan 1-0 önde kapattı. Deplasman ekibi, karşılaşmanın ikinci yarısında ise 49'da Aleksandar Mitrovic'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Mücadelenin ikinci yarısında daha etkili bir performans sergileyen Milliler, 56'da Hakan Çalhanoğlu ve 76'da ozan Tufan'dan bulduğu gollerle mücadelede eşitliği yakaladı; 2-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-2 bitti.

Milli takımda Burak Yılmaz, 90+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla milli takım, puanını 3'e çıkarırken Sırbistan ise 2 puana ulaştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kale önünde son dokunuşu yapan Ozan Tufan durumu 2-2'ye getirdi. Türkiye Sırbistan maçı 2-2 berabere sonuçlandı.

MİLLİ TAKIMDA 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Rusya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak cezası nedeniyle bu mücadelede yer alamadı. Efecan Karaca da sakatlığı nedeniye kadrodan çıkarılmıştı. Güneş, Rusya karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Umut Meraş'ı ise bu mücadelede yedekler arasında tuttu.

Deneyimli teknik adam bu üç ismin yerine Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım ve Cengiz Ünder'i Sırbistan karşısında ilk 11'de şans verdi.

Milli takımda sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ise maç kadrosunda yer almadı.

Türkiye, Sırbistan mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.