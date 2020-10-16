Trabzonspor defans ikilisini buldu! Vitor Hugo ile Edgar Ie...

Transferin son gününde Trabzonspor'a gelen Vitor Hugo ile geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Edgar Ie artık defansın göbeğinde yan yana oynayacak.Yarın oynanacak Başakşehir maçıyla birlikte stoperde Vitor Hugo ve Edgar Ie'ye görev verecek olanİngiliz teknik adamın, kale ve savunma konusundaki kararlarını net şekilde verdiği ancak orta saha ile hücumda ise henüz arayışının bitmediği belirtildi.TRABZONSPOR'DA son dönemde saha zeminin kötü oluşu nedeniyle gelen eleştiriler ve yaşanan sakatlıkların bunlara bağlı olduğu iddiası üzerine harekete geçen bordo-mavili yönetim, çimleri bakıma aldırdı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sahalarda gerçekleşen kademeli bakım sonrası stadyuma da aynı işlem uygulandı. Yarın Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada stadyum zemininin eskiye oranla çok daha iyi gözükmesi hedefleniyor.