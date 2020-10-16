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defans ikilisini buldu! ile ...

’da geçen sezondan beri büyük sıkıntı yaşanan defansın göbeğine çözüm olabilecek ideal ikiliye karar verildi: ile .

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 16.10.2020 ABONE OL
Trabzonspor defans ikilisini buldu! Vitor Hugo ile Edgar Ie...
Transferin son gününde Trabzonspor'a gelen Vitor Hugo ile geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Edgar Ie artık defansın göbeğinde yan yana oynayacak. Bordo-mavililerin geçen sezondan beri en çok eleştirilen bölgesi olan defansın göbeğine aranılan ikiliyi bulduğuna inanan teknik direktör Newton'ın bu iki ismi artık değiştirmesi beklenmiyor. Yarın oynanacak Başakşehir maçıyla birlikte stoperde Vitor Hugo ve Edgar Ie'ye görev verecek olan Newton, takımın geri kalanını da bu iskelet üzerinden şekillendirecek. İngiliz teknik adamın, kale ve savunma konusundaki kararlarını net şekilde verdiği ancak orta saha ile hücumda ise henüz arayışının bitmediği belirtildi.

TESİSLER VE STAT BAKIMA ALINDI
TRABZONSPOR'DA son dönemde saha zeminin kötü oluşu nedeniyle gelen eleştiriler ve yaşanan sakatlıkların bunlara bağlı olduğu iddiası üzerine harekete geçen bordo-mavili yönetim, çimleri bakıma aldırdı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sahalarda gerçekleşen kademeli bakım sonrası stadyuma da aynı işlem uygulandı. Yarın Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada stadyum zemininin eskiye oranla çok daha iyi gözükmesi hedefleniyor.

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Trabzonspor defans ikilisini buldu! Vitor Hugo ile Edgar Ie...
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