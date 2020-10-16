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'ın 'yi tercih etme nedeni...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden hakkında konuşan Yunan gazeteci , Pelkas'ın Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:04 Son Güncelleme: 16.10.2020 12:17 ABONE OL
Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe'yi tercih etme nedeni...

Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas'ı Yunanistan'dan gazeteci Thodoris Vasilis, Milliyet Gazetesi'ne yorumladı. Yunan orta sahanın özelliklerini ve kariyerini anlatan Gazzetta.gr muhabiri, sarı-lacivertli takımın iyi bir futbolcuyu transfer ettiğini aktardı.

"DERBİ MAÇLARINI ÇOK SEVER!"

Yunanistan Milli Takımı oyuncusu da olan 26 yaşındaki Pelkas'ın PAOK'un kulüp tarihi için özel bir isim olduğunu kaydeden Thodoris Vasilis şu değerlendirmeleri yaptı:

"4-2-3-1 ile 4-3-2-1 formasyonlarında ofansif oyun kurucu olarak serbest rolde oynamayı seviyor. Takımı için mücadele eden, hırslı ve tutkulu bir futbolcudur. Derbi maçları çok sever. Rakiplerin tekmesinden çekinmez hatta tekmeye tekmeyle karşılık verir. Fenerbahçe iyi bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Duran toplarda etkili bir isimdir, her zaman rakip ceza sahasına girer ve gol aramayı sever. Asist özelliği de vardır.

"Dimitrios Pelkas aslında ideal bir 8 numara"

Çocukken taraftarı olduğu PAOK'ta futbola başladı, hayallerinin peşinden gitti. Çocukluk aşkı PAOK'ta 10 numaralı formayı giydi ve kaptanlık bandını taktı, 2018'de lig kupasını kazandı. 18 yaşında gol atarak PAOK tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu. 2019'da da hayallerinin zirvesine ulaşarak PAOK ile Yunanistan'da lig şampiyonluğu yaşadı. Şimdi daha büyük hayallerin peşinden gitmek istedi. Fenerbahçe'yi bu nedenle geri çevirmedi. Büyük bir kulüple Avrupa'ya açılmayı hep istiyordu, bu fırsatın geldiğine inandı."

"YUNAN DYBALA"

PAOK taraftarları tarafından çok sevilen Dimitris Pelkas, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'ya benzetiliyor. PAOK tribünlerinde ve sosyal medya hesaplarında Pelkas'ın videoları sunulurken, 'Greek Dybala' yani 'Yunan Dybala' yakıştırmaları yapılıyor. Özellikle çalım gücü ve gole yatkınlığı nedeniyle 26 yaşındaki orta sahaya bu isim veriliyor.

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Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe'yi tercih etme nedeni...
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