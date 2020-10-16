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ocakta 3 daha yapacak!

Yaz döneminde 18 futbolcu transfer eden , ocak ayında da durmayacak. Sportif direktör , eksik olan bölgeleri şimdiden belirledi.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:05 ABONE OL
Fenerbahçe ocakta 3 transfer daha yapacak!

Geçmiş dönemde yaşanan transfer hatalarından ders çıkaran Fenerbahçe, "Bizde transfer bitmez" sözünü gerçeğe uyarlamakta kararlı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bu sezon 18 transfer yapan, bir o kadar da oyuncu gönderen sarı-lacivertliler, yeni takviyeler için de planlamayı yapmış durumda. Tatile çıkan Emre Belözoğlu, sportif direktörlük koltuğuna resmen oturduktan sonra gaza basacak. Öncelikli hedef, ilk 11'de banko oynayabilecek isimler. Elbette yaz döneminde olduğu gibi, bonservis bedeli olmayan isimler ilk sırada.

ÖNCELİK STOPERDE
Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda mukavelesi bitecek isimlerle ocak ayında masaya oturup işi erken bitirmeyi hedefliyor. Yaş ortalamasını düşürmek üzere de çalışmalar yapan sarı-lacivertliler, kemik kadronun üzerine 2-3 takviye yaparak yola devam edecek.

Fenerbahçe, transferleri ucuza kapatmak ve hazırlık döneminde takıma katılmalarını sağlamak arzusunda. Emre Belözoğlu'nun sır gibi saklanan listesinin ilk sırasında yer alan isimlerin stoper ve sağ açık oyuncuları olduğu öne sürülüyor.

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Fenerbahçe ocakta 3 transfer daha yapacak!
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