Fenerbahçe’nin yeni forveti Kemal Ademi: Ronaldo’dan yükseğe sıçrayabilirim

Uzun boyluyum ama hızlı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum… Kulüpteki antrenörlerle çalışmalarımız sürüyor. Yüzde yüz hazır olduğumda Cristiano Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabilirim
Fenerbahçe'nin transferin son gününde Basel'den renklerine kattığı Kemal Ademi, 1.98'lik boyuyla dikkatleri üzerine çekti… Sarı-lacivertli takımdan Lazio'ya giden Vedat Muriqi gibi onun da kökleri Kosova'ya dayanıyor ancak savaş nedeniyle İsviçre'nin yolunu tutmuş. Savaştan kaçarken annesinin karnında olan Ademi, Almanya'nın Villingen şehrinde doğmuş. 24 yaşındaki oyuncuya, hayallerini hedeflerini, Fenerbahçe'yi sorduk. İşte aldığımız yanıtlar: Antrenmandaki sıçrama fotoğrafın herkesindikkatini çekti. Ne kadar yükseğe sıçrarsınRonaldo'ya meydan okur musun?
Ne kadar yükseğe çıktığımı, sıçradığımı bilmiyorum ama yüzde yüz hazır olduğumda Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabilirim. Kulüptekiantrenörlerle çalışıyoruz. Uzun boyluyumve hızlı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum çalışmalarımız sürüyor. Her uzun boylu oyuncu Zlatan İbrahimovic'ebenzetilir. O seviyeye çıkar mısın?
Zlatan İbrahimovic (1.95) çok büyük bir oyuncu. Premier Lig'de forma giyen Andy Carroll (1.93) gibi uzun boylu forvetlere göre daha hareketli ve teknik bir oyuncu. Premier Lig'deki uzun boylu forvetleri izlediğimde Zlatan'daki tekniğin onlarda olmadığını görüyorum. Defanslar bu oyunculara dikkat etmeliler. Zlatan'a benzetilmek güzel ancak bentamamen kendi adıma yapabileceğim en iyişeyleri hedefliyorum.
Samatta ve Cisse özellik olarak birbirlerine benzeyen fantastik santrforlar. Ben ise tamamen farklı tipteyim. İkisi de Premier Lig'de görev yapmışlar. Kendilerinden çok şey öğreneceğim
SAMATTA VE CİSSE'YİDİKKATLİCE İZLİYORUM
Rekabete gireceğin isimler Samatta veCisse… Kendini nerede görüyorsun?
Samatta ve Cisse birbirlerine benzeyensantrforlar. Ben ise farklı tipte santrforum. İkiside fantastik oyuncular ve Premier Lig'de görevyapmışlar. Kendilerinden çok fazla şey öğrenebileceğimidüşünüyorum. İdmanlarda onlarıseyredip, neler öğrenirim diye bakıyorum.F.Bahçe'de aile ortamı var. Samandıra'daçok güzel bir hava mevcut. Hem çok çalışıyoruzhem de çok eğleniyoruz. Senin gibi Kosova kökenli Vedat, Lazio'yagitti. Kendisini tanıyor muydun?
Vedat Muriqi ile daha önce tanışmadım.Ama mükemmel bir oyuncu olduğunu biliyorum.Hem Fenerbahçe'de hem Kosova MilliTakımı'nda çok sayıda gol attı. Büyük işlerbaşardı. Mükemmel bir performans, onun20 milyon Euro'ya Lazio'ya transferini sağladı.Bence gittiği takım da gayet iyi. Ona İtalya'dabaşarılar ve bol bol gol diliyorum. Bu seneVedat yok ama biz sorumluluğumuzun farkındayız.Büyük bir camia şampiyonluk bekliyor.Elimizden geleni yapacağız.
MİLLİ TAKIM İÇİN ACELEM YOK
İsviçre Milli Takımı'ndaoynamanın önü açıldı.Ancak Kosova pasaportunda var. Hangi milli takımıseçeceksin?
Şu an itibariyle hangi ülkeninmilli takımında oynayacağımnet değil. Kosova da olurİsviçre'de. Ailemle bu durumukonuştuğumda onların banasöylediği beklemem gerektiği…Yeni bir kulüpteyim veburaya konsantre olmak zorundayım.Kendimi strese sokmadandüşünüp en doğru kararıvermek istiyorum. Prizren Türkler'in çoğunluktaolduğu bir şehir.Türk pasaportun var mı?
Şu an sadece anneannemkonuşabiliyor Türkçe'yi. Benimbir Türk kimliğim yok. Türk Milli Takımı'ndaoynamak ister miydin?
Herhangi bir milli takımhayalini taşımıyorum. Çünküşu anda kulüpte yapacağımşeyler benim için önemli. Buradaoynayıp katkı vermek istiyorum.Sonrasında en doğrukararı vereceğim.
BENİMLE ÇALIŞMAYI İSTEMEDİLER!
Basel'den neden ayrıldın?
Basel'de düzenli oynuyordum. Sportif direktör değişikliği oldu. Beni oraya getiren sportif direktör ayrılıp başkası geldi. Kendi oyuncularını getirmek istedi, "Ben başka oyuncularla çalışmak istiyorum" dedi. Teknik direktör olarak Sforza geldi. İlk hocam Avusturyalıydı. Futbolda bunlar normal şeyler. Tansfer sürecin nasıl gelişti?
Basel'deki teknik yönetimden ayrılabileceğimi öğrendikten sonra harekete geçtim. Bu süreçte Fenerbahçe'nin santrfor aradığını duyduk. Kulüp benim menajerlerimle temasa geçti ve çok uzun bir süreç olmadan transfer gerçekleşti.
VEDAT'IN YAPTIĞI BENİM DE HAYALİM
Sen de Vedat gibi Fenerbahçe'dekiperformansınlabüyük bir sıçrama yapabilirmisin?
Şu anda Fenerbahçe'deyim...Vedat'ın yaptığıgibi bir transfer benimde hayallerimde. Ama öncelikliolarak yüzde yüzümleFenerbahçe'ye katkıvermek istiyorum. Bu yıl gol sayısı ve maç sayısı olarakkendine belirlediğin bir hedef var mı?
Ben bir forvetim ve gol atarak takımımakatkı vermek görevim. Geçen yıl Fenerbahçe'yiizledim. Şimdi de bu takımlaidmandayım. Süper Lig, İsviçre futbolunagöre zor. Burada hızlı bir oyun oynanıyor.Hocalarımla bu dinamikler çerçevesindebu oyuna adapte olmayaçalışıyorum. İstanbul'a alıştın mı futbol dışındakihayatın nasıl?
Daha önce 2 kez İstanbul'a gelmiştim.Çok güzel şehir. Play-Station oynamayıve alışverişi seviyorum. Küçükbir de köpeğim var onunla da vakitgeçiriyorum.
GÖÇMEN KAMPINDA YAŞADIK
"Kosova'da savaş vardı, annem ve kardeşimle Almanya'ya gitmişiz. Annem hamileymiş bana. Ben orada doğdum. Daha sonra pasaport işlemleri için yeniden Kosova'ya döndük. 3-4 yıl orada kaldık daha iyi bir hayat yaşamak için bu kez İsviçre'ye Zürih'e gittik. Orada göçmen kampında kalmıştık.