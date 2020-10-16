Fenerbahçe’nin yeni forveti Kemal Ademi: Ronaldo’dan yükseğe sıçrayabilirim

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Basel'den renklerine kattığı Kemal Ademi, 1.98'lik boyuyla dikkatleri üzerine çekti… Sarı-lacivertli takımdan Lazio'ya giden Vedat Muriqi gibi onun da kökleri Kosova'ya dayanıyor ancak savaş nedeniyle İsviçre'nin yolunu tutmuş. Savaştan kaçarken annesinin karnında olan Ademi, Almanya'nın Villingen şehrinde doğmuş. 24 yaşındaki oyuncuya, hayallerini hedeflerini, Fenerbahçe'yi sorduk. İşte aldığımız yanıtlar:Ne kadar yükseğe çıktığımı, sıçradığımı bilmiyorum ama yüzde yüz hazır olduğumda Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabilirim.çalışmalarımız sürüyor.Zlatan İbrahimovic (1.95) çok büyük bir oyuncu. Premier Lig'de forma giyen Andy Carroll (1.93) gibi uzun boylu forvetlere göre daha hareketli ve teknik bir oyuncu. Premier Lig'deki uzun boylu forvetleri izlediğimde Zlatan'daki tekniğin onlarda olmadığını görüyorum. Defanslar bu oyunculara dikkat etmeliler.Samatta ve Cisse birbirlerine benzeyensantrforlar. Ben ise farklı tipte santrforum. İkiside fantastik oyuncular ve Premier Lig'de görevyapmışlar. Kendilerinden çok fazla şey öğrenebileceğimidüşünüyorum. İdmanlarda onlarıseyredip, neler öğrenirim diye bakıyorum.Hem çok çalışıyoruzhem de çok eğleniyoruz.Vedat Muriqi ile daha önce tanışmadım.Ama mükemmel bir oyuncu olduğunu biliyorum.Mükemmel bir performans, onun20 milyon Euro'ya Lazio'ya transferini sağladı.Bence gittiği takım da gayet iyi.Şu an itibariyle hangi ülkeninmilli takımında oynayacağımnet değil. Kosova da olurİsviçre'de.Yeni bir kulüpteyim veburaya konsantre olmak zorundayım.Kendimi strese sokmadandüşünüp en doğru kararıvermek istiyorum.Şu an sadeceBenimbir Türk kimliğim yok.Herhangi bir milli takımhayalini taşımıyorum.Buradaoynayıp katkı vermek istiyorum.Sonrasında en doğrukararı vereceğim.Basel'de düzenli oynuyordum. Sportif direktör değişikliği oldu. Beni oraya getiren sportif direktör ayrılıp başkası geldi. Kendi oyuncularını getirmek istedi, "Ben başka oyuncularla çalışmak istiyorum" dedi. Teknik direktör olarak Sforza geldi. İlk hocam Avusturyalıydı. Futbolda bunlar normal şeyler.Basel'deki teknik yönetimden ayrılabileceğimi öğrendikten sonra harekete geçtim. Bu süreçte Fenerbahçe'nin santrfor aradığını duyduk. Kulüp benim menajerlerimle temasa geçti ve çok uzun bir süreç olmadan transfer gerçekleşti.Şu anda Fenerbahçe'deyim...Vedat'ın yaptığıgibi bir transfer benimde hayallerimde.istiyorum.Ben bir forvetim ve gol atarak takımımakatkı vermek görevim. Geçen yıl Fenerbahçe'yiizledim. Şimdi de bu takımlaidmandayım.Hocalarımla bu dinamikler çerçevesindebu oyuna adapte olmayaçalışıyorum.Daha önce 2 kez İstanbul'a gelmiştim.Çok güzel şehir.Küçükbir de köpeğim var onunla da vakitgeçiriyorum.Kosova'da savaş vardı, annem ve kardeşimle Almanya'ya gitmişiz. Annem hamileymiş bana. Ben orada doğdum. Daha sonra pasaport işlemleri için yeniden Kosova'ya döndük. 3-4 yıl orada kaldık daha iyi bir hayat yaşamak için bu kez İsviçre'ye Zürih'e gittik. Orada göçmen kampında kalmıştık.