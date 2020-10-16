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Fernandao Goias'a oldu

Son dakika haberleri... 'de ve formaları giyen Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, takımlarından Goias'a transfer oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:34 ABONE OL
Fernandao Goias'a transfer oldu

Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, Brezilya Ligi takımlarından Goias'a transfer oldu

Türkiye'de transfer döneminde uzun bir süre Konyaspor, Göztepe ve Karagümrük ile görüşmeler yapan Brezilyalı futbolcu bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

Son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun böylece yeni adresi netlik kazanmış oldu.

Fernandao kariyeri boyunca toplamda 308 maça çıktı ve 123 gol, 17 asistlik performansa imza attı.

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Fernandao Goias'a transfer oldu
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