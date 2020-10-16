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Erdoğan'dan corona virüsü açıklaması!

Hatayspor'da corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerin arasında olan , hesabından açıklamada bulundu ve dua beklediğini belirtti. İşte Erdoğan'ın sözleri...

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 21:58 Son Güncelleme: 16.10.2020 21:59 ABONE OL
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan corona virüsü açıklaması!

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklamasında tedavi sürecini Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde geçireceğini söyledi.

İzole durumda olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Kıymetli sporseverler. Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hatayspor Tesislerimizde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi burada geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan corona virüsü açıklaması!
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