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'dan flaş Babel kararı!

33 yaşındaki , 20 maça ilk 11’de başlarsa kontratı 1 yıl uzuyor. Yönetim, devre arasında teklif beklerken teknik heyet de Hollandalı oyuncuyu kulübede tutacak

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 16.10.2020 ABONE OL
Galatasaray'dan flaş Babel kararı!

Monaco'dan Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamayı başaramayan Galatasaray yeni sezona sol açıkta Arda Turan- Ryan Babel ikilisi ile başladı. Fatih Terim ligde Arda'yı, Avrupa'da ise Babel'i kullandı. 33 yaşındaki iki oyuncunun da sözleşmesinin performansa bağlı olarak bir sezon daha uzatılma ihtimali de söz konusu. Arda resmi maçların yarısından fazlasına 11'de başlarsa, Babel ise 20 maç sayısına ulaşırsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.

OCAK AYINI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR!
Fatih Terim, sol beki Saracchi'nin önüne Arda Turan'ı yazarak A Planı'nı hazırladı. Ryan Babel kulübe hamlesi olacak. Yönetim de maliyetleri dikkate alarak Arda ile devam etmeyi, Babel'le yollarını ayırmanın formülünü arıyor. Arda 4 milyon TL, Babel 2.5 milyon Euro kazanıyor. EURO 2021'i düşünerek Galatasaray'da kalmayı tercih eden Babel için sarı-kırmızılı kulüp devre arasında gelecek olası teklifleri değerlendirmeye alacak. Ocak ayında 34 yaşına basacak Hollandalı yıldızın ABD'ye gitmesi bekleniyor. Terim'in performansından memnun olduğu Arda ise en az bir sezon daha parçalı formayı giymeye devam edecek.

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Galatasaray'dan flaş Babel kararı!
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