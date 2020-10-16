Kayserispor'da 1 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı!

Daha önce 2 futbolcusunda corona virüsü çıkan Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 1 futbolcusunun daha testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Böylelikle Hes Kablo Kayserispor'da 15 Ekim'de 2 olarak açıklanan corona virüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e çıktı.