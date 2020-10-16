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'den flaş karar! - Erzurumspor maçı ertelendi!

'da corona virüsü pozitif vaka sayısının 19 olması üzerine , bu hafta oynanacak Hatayspor - Erzurumspor maçını ileri bir tarih erteledi.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 19:18 Son Güncelleme: 16.10.2020 19:45 ABONE OL
TFF'den flaş karar! Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ertelendi!

Hatayspor'da corona virüsü pozitif vaka sayısının 19 olması üzerine Türkiye Futbol Fedrasyonu, bu hafta oynanacak Hatayspor - BB Erzurumspor maçını ileri bir tarih erteledi.

İşte TFF'den yapılan açıklama
Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır.

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TFF'den flaş karar! Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ertelendi!
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