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ligdeki ilk yenilgisini aldı! 1-0 Barcelona

'da dördüncü maçına deplasmanında çıkan , sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve bir maç eksiğiyle 7 puanda kaldı. Getafe ise puanını 10'a çıkardı.

AA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 00:09 ABONE OL
Barcelona ligdeki ilk yenilgisini aldı! Getafe 1-0 Barcelona

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Getafe'ye galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltıdan Jaime Mata attı.

Getafe'de yedekte başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 70. dakikada Mata'nın yerine oyuna girdi.

Aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkaran Getafe, lider Real Madrid ile aynı puana gelerek averajla 2. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon geç oynanan maçlardan dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Real Madrid-Getafe maçı ileri bir tarihe ertelendiğinden her iki takımın birer maçı eksik bulunuyor.

La Liga'da iki maçı eksik olan Barcelona ise 7 puanla 9. sıraya geriledi.

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid'in sahasında Cadiz'e 1-0 yenilmesinden sonra Barcelona da haftayı puansız kapattı.

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Barcelona ligdeki ilk yenilgisini aldı! Getafe 1-0 Barcelona
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