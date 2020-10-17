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'la anlaşamayan Dorukhan Tököz için devrede!

Son dakika ve haberleri... Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan için Fenerbahçe devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:22 Son Güncelleme: 17.10.2020 09:27 ABONE OL
Beşiktaş'la anlaşamayan Dorukhan Tököz için Fenerbahçe devrede!

Beşiktaş ve Milli Takım'ın orta alandaki önemli ismi Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız ile Siyah-Beyazlılar arasında uzun sünerin devam eden görüşmeler tıkanmış durumda.

YİNE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yapılan son teklifi de yetersiz bulan Dorukhan'ın ocak ayında Fener ile masaya oturacağı öğrenildi. Milli futbolcu, Emre Belözoğlu ile görüşüp transfer pazarlığı yapacak.

ARADA 300 BİN EURO FARK VAR

Takvim'in haberine göre; Şu anda 350 bin Euro kazanan Dorukhan'a Beşiktaş'ın son olarak 700 bin Euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

OYNAMAK İSTİYORSA İMZALAR

Başkan Ahmet Nur Çebi de Dorukhan için sert ifadeler kullandı. Çebi, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa imzayı atar. Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" dedi.

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Beşiktaş'la anlaşamayan Dorukhan Tököz için Fenerbahçe devrede!
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