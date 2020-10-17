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Reus ile kazandı! Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund

Bundesliga'nın dördüncü haftasında , Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. Dortmund, Reus'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 19:23 ABONE OL
Borussia Dortmund Reus ile kazandı! Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund

Bundesliga'nın dördüncü haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. Dortmund, Reus'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Borussia Dortmund, 64. dakikada yaptığı değişikliklerle galibiyete uzanmasını bildi.

64. dakikada Sancho - Reus ve Brandt - Haaland değişikliklerine giden Dortmund'da, Haaland'ı asisti, Reus'un golü 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 9 yaparken, Hoffenheim ise 6 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, önümüzdeki hafta sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak. Hoffenheim ise Werfer Bremen deplasmanına konuk olacak.

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Borussia Dortmund Reus ile kazandı! Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund
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