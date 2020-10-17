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'in 5. haftasında , 'u konuk ediyor. 'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:03 Son Güncelleme: 17.10.2020 16:03 ABONE OL
CANLI | Kayserispor - Sivasspor

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Kayserispor, Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.000'da başlayan müsabakada Halil Umut Meler düdük çalıyor. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Bayram Bektaş yönetimindeki Kayserispor'un 6, Rıza Çalımbay'ın liderliğindeki Sivasspor ise 4 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare.

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CANLI | Kayserispor - Sivasspor
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