CANLI | Kayserispor - Sivasspor

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Kayserispor, Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.000'da başlayan müsabakada Halil Umut Meler düdük çalıyor. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
Bayram Bektaş yönetimindeki Kayserispor'un 6, Rıza Çalımbay'ın liderliğindeki Sivasspor ise 4 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER...
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare.