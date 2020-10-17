CANLI | Konyaspor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan 5. hafta maçlarıyla sürüyor.
Konyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda paylaşıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Turgut Doman yönetiyor.
Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.
Karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor 5, Yeni Malatyaspor ise 4 puanda bulunuyor.
İLK 11'LER...
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Kravets.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Olcay, Semih, Erkan, Issam, Zeki, Adem.