En pahalısı Marcao

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao sergilediği performansla, takımının en kıymetlisi oldu. Geldiği dönemde 2 milyon Euro olan piyasa değerini 2 yılda %450 yükselterek 9 milyon Euro’ya ulaşan 24 yaşındaki oyuncu Avrupa’nın devlerinin de radarında
2018-19 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi G.D. Chavez'den transfer edilen Marcao değerini de katladı. Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılıyönetim 15 milyon Euro değer biçerkenTransfermarkt'ın son güncellemesinegöre de Marcao'nun değeri 9 milyonEuro'ya ulaştı. İmza attığı gün 2 milyon Euro piyasa değeri olduğu açıklanan oyuncu, geride kalan 2 yılda büyük bir çıkışa geçti. 24 yaşındaki oyuncu için yapılan bir önceki değerlendirmede 5.5 milyon Euro olan değer yine artışa geçerek 9 milyon Euro oldu. Bu yükseliş aynı zamanda SüperLig'in de en yüksek artışı oldu. G.Saray yönetimi, sezon başında Roma'nın da talip olduğu oyuncu için 15 milyon Euro isterken Brezilya Milli Takımı'na seçilmeihtimali ile değerini daha daartırması bekleniyor.