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En pahalısı

'ın Brezilyalı stoperi sergilediği performansla, takımının en kıymetlisi oldu. Geldiği dönemde 2 milyon olan piyasa değerini 2 yılda %450 yükselterek 9 milyon Euro’ya ulaşan 24 yaşındaki oyuncu Avrupa’nın devlerinin de radarında

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
En pahalısı Marcao
2018-19 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi G.D. Chavez'den transfer edilen Marcao değerini de katladı. Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim 15 milyon Euro değer biçerken Transfermarkt'ın son güncellemesine göre de Marcao'nun değeri 9 milyon Euro'ya ulaştı. İmza attığı gün 2 milyon Euro piyasa değeri olduğu açıklanan oyuncu, geride kalan 2 yılda büyük bir çıkışa geçti. 24 yaşındaki oyuncu için yapılan bir önceki değerlendirmede 5.5 milyon Euro olan değer yine artışa geçerek 9 milyon Euro oldu. Bu yükseliş aynı zamanda Süper Lig'in de en yüksek artışı oldu. G.Saray yönetimi, sezon başında Roma'nın da talip olduğu oyuncu için 15 milyon Euro isterken Brezilya Milli Takımı'na seçilme ihtimali ile değerini daha da artırması bekleniyor.

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En pahalısı Marcao
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