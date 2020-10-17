Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a Alanyaspor maçı öncesi Taylan Antalyalı müjdesi

'a maçı öncesi müjdesi

'a 'in 5. haftasında oynayacağı mücadelesi öncesinde 'dan geldi. Sakatlığını atlayan Taylan, bugün yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 15:21 Son Güncelleme: 17.10.2020 15:26 ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Taylan Antalyalı, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken; milli takım dönüşü dün adaptasyon çalışması yapan Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla beraber yer aldı.

Yapılan MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui ise bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam yaptıktan sonra pazartesi günü gerçekleşecek müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı
SON DAKİKA HABERİ! Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Daha çabuk yakalanıyor, daha zor atlatıyor"
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı yinelendi! Hafta sonu hava durumu da açıklandı (O saatlere dikkat)
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: "Yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildi..."
SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı geldi: İstanbullular hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!
Son dakika haberi: Dünya yeniden alarma geçti; yeni bir virüs başlangıcı olabilir! İnsanlara da bulaşabiliyor...
Meb'den son dakika "Diğer sınıflar (5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar) için okullar ne zaman açılacak, okula gidecek?" açıklaması: MEB ile ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi: Antalya'dan şoke eden görüntüler geldi! Şırıngayı boynuna sapladı ve...
iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatları belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a Alanyaspor maçı öncesi Taylan Antalyalı müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA