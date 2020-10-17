Gökhan’ın yerine Sangare

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı için kadro planını hazırladı. Savunmada Lemos'un cezalı olmasından dolayı Serdar Aziz, Tisserand'ın partneri olacak. Sakatlığı bulunan Gökhan'ın yokluğunda da sağ bekte Sangare görev yapacak. Valencia- Thiam hücum hattında kanatlara konuşlanacak. Samatta ise ileri uçta tek başına olacak.Kasığındaki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Diego Perotti günün büyük bölümünü tesislerde geçiriyor. Yoğun bir tempoda olan 32 yaşındaki oyuncu hem tedavi oluyor hem de kendisi için hazırlanan özel programı uyguluyor. Saha çalışmalarına başlayan Arjantinli yıldızın gelecek hafta içerisinde takımla birlikte antrenmana katılması bekleniyor.Milli takımlara giden futbolcuların da dönmesiyle sarı-lacivertlilerin dünkü idmanı bir hayli keyifli geçti. Enner Valencia, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde takımdan ayrı düz koşu yaptı.