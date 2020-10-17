Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Kayseri Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-1 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Ziya Erdal, Yatabare ve Fajr kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Kanga'dan geldi.
Bu skorun ardından Sivasspor puanını 7'ye yükseltirken, Kayserispor 6 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, Sivasspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 3-1 kazandı.