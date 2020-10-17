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'in 5. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Ev sahibi ekip ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı. Başakşehir ise ilk 4 hafta itibarıyla ligde gol atamadı ve puanla tanışamadı. Mücadelenin canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 17:50 Son Güncelleme: 17.10.2020 19:13 ABONE OL
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Ligin dört hafta sonunda bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle beş puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

İlk 4 haftada ve Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında yapılan eksikleri gidermek için milli arada yoğun şekilde çalışan bordo-mavililer, Başakşehir'i yenerek yeni bir sayfa açma adına tüm hazırlıklarını yapmış durumda.



MÜCADELENİN 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Vitor Hugo, Edgar Le, Pereira, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba
BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
Teknik direktör Eddie Newton, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Milli takıma giden oyuncu sayımız oldukça fazlaydı ama bunu bir şans olarak görüyorum. Çünkü kalan oyuncularımızla daha çok çalışma ve birbirimizi tanıma şansı yakaladık. Düşüncelerimi onlara aktardım ve onların da sahada bunu en iyi şekilde yansıtacağına inanıyorum. Yani şimdi daha iyiyiz ve daha güçlüyüz. Sürekli olarak zamana ihtiyacımız olduğunu söylüyordum. Bu milli ara o zamanı bize verdi" dedi.

10 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Karadeniz devi ligde 10 maçtır Başakşehir'i yenemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo- mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

EVİNDE ÖNDE
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

TRABZON 9-7 ÖNDE
Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya gelecek. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

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Trabzonspor - Başakşehir | CANLI
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