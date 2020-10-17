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Ümraniyespor 1-2 (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, sahasında ile karşı karşıya geldi. Ankara temsilcisi ve Cem'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:19 Son Güncelleme: 17.10.2020 16:24 ABONE OL
Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonra erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

12. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Samet'in şutu ceza yayı üzerinde bulunan takım arkadaşı Manaj'ın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutu ise yandan auta çıktı.

15. dakikada Keçiörengücü'nn sağ kanattan geliştirdiği atakta Abdulkadir'in ortasına Fatih kafa ile vurdu. Kaleci Eyüp topu güçlükle kornere tokatladı.

45. dakikada Akabueze, Abdulkadir'e baskı yaparak topu kaptı. Ceza sahası içine giren Akabueze, uzak köşeye vurdu. Mert Kula topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

61. dakikada Kone'nin pasını alan Cem'in ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği sert şut direkten döndü. Dönen topu savunma kornere çeldi.

62. dakikada Keçiörengücü'nün kullandığı korner atışında Zickovic'in Kone'ye müdahalesine hakem Emre Kargın penaltı kararı verdi.

63. dakikada beyaz noktaya gelen Süleyman Ongun, topu filelerle buluşturdu. 1-1

69. dakikada Keçiörengücü sol kanattan kullandığı kornerde Mert Kula'nın kava vuruşu Cem'in önüne düştü. Cem'in dar açıdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Barış Alper, Kone ile duvar pası yaparak ceza alanı içine girdi. Sol çaprazdan kaleyi düşünen Barış'ın şutu yandan auta çıktı.

75. dakika Cem pasını Kone ile buluşturdu. Kone, rakip savunmadan sıyrılarak çizgiye indi ve topu ceza alanına gönderdi. Topla altı pasın üzerinde buluşan Cem, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Ali Akkor xx, Emir Eray Eyisoy xx
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xx, Alladin Okumuş xx, Glumac xx, Alim Öztürk x (Akabueze dk. 37 x), Gökhan Süzen x, Batuhan xx, Yusuf Emre xx, Serkan Göksu x (Turgut Doğan dk. 80 ?), Camara x (Selom Mayi dk. 65 x), Honore Gomis xx, Zivkovic xx (Hüseyin Çolak dk. 80 ?)
Yedekler: Mehmet Göktüğ, Yunus Emre, Emirhan, Muammer, Ercan Coşkun, Mustafa Murat
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir xx, Samet Akaydın xx, Fatih Selimhan (Mert Kula dk. 22 x), Soner Gönül x, Süleyman Olgun xx, Uğur Utlu x, Dialiba x (İrfan Akgün dk. 23 x) , Cem Ekinci xx, Kone x (Mustafa Tahir dk. 90 ?), Manaj x (Barış Alper dk. 64 x)
Teknik Direktör: İlker Püren
Yedekler: Muhammed, Dodoo, Emre Uğur, Osman
Goller: Mert Kuka (dk. 45 k.k) (Ümraniyespor), Süleyman (dk. 63 pen.), Cem (dk. 75) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Yusuf Emre, Zivkovic, Alaaddin (Ümraniyespor), Süleyman, Metin (Keçiörengücü)

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Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU)
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