Antalyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetiyor.
Antalyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Bu maç öncesinde Süper Lig'de ev sahibi Antalyaspor'un 7, Gaziantep FK'nin ise 2 puanı bulunuyor.
11'LER
Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Jahovic
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray, Andre, Maxim, Morais, Mirallas, Dicko