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- Gaziantep FK | CANLI

'in 5. haftasında , 'nda Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Antalyaspor - Gaziantep FK maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:55 Son Güncelleme: 18.10.2020 16:08 ABONE OL
Antalyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetiyor.

Antalyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Bu maç öncesinde Süper Lig'de ev sahibi Antalyaspor'un 7, Gaziantep FK'nin ise 2 puanı bulunuyor.

11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray, Andre, Maxim, Morais, Mirallas, Dicko

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Antalyaspor - Gaziantep FK | CANLI
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