Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başkan görüştü! Beşiktaş’ın yeni 10 numarası Alen Halilovic

Başkan görüştü! ’ın yeni 10 numarası Alen Halilovic

Son dakika haberleri... Yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan Beşiktaş, Ocak ayı için çalışmalara şimdiden başladı. Başkan , bonservisi elinde olan Hırvat yıldızın menajeri ile görüştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 22:24 ABONE OL
Başkan görüştü! Beşiktaş’ın yeni 10 numarası Alen Halilovic

Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, ocak ayında da takviyelerin süreceğini açıklamıştı.

Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapması beklenen siyah-beyazlılar için Hırvat basınından flaş bir iddia geldi.

Hırvat Germanijak'tan Izak Ante Sucic'in haberine göre Beşiktaş, Barcelona'da oynadığı dönemde 'yeni Messi' olarak lanse edilen Alen Halilovic'in peşine düştü.

Haberde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 24 yaşındaki Hırvat 10 numaranın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Serbest oyuncu konumunda olan Halilovic'in, Beşiktaş'la devre arasından itibaren geçerli olmak üzere uzun süreli bir sözleşmeye imza atacağı da ifade edildi.



ALEN HALILOVİC KİMDİR?
18 Haziran 1996 tarihinde Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen Alen Halilovic, futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başladı. Yeteneğiyle dikkat çeken Hırvat yıldız, 2015 yılında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Barça'da beklentileri karşılayamayan Halilovic, Sporting Gijon'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında yine 5 milyon euroya Alman ekibi Hamburg'un yolunu tuttu. Burada da beklenen patlamayı yapamayan genç futbolcu, Las Palmas'taki kiralık dönemin ardından Milan'a transfer oldu. İtalyan devi, Halilovic'i önce Standard Liege'e, sonra da Heerenveen'e kiraladı.

Halilovic, gGeçtiğimiz sezonu kiralık olarak forma giydiği Heerenveen'de 26 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, 5 Ekim itibarıyla serbest kaldı.

Francisco Montero: Kariyerimde attığım büyük bir adım

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Sosyal medyaya damgasını vurmuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi
MEB'den son dakika açıklaması geldi! 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Diğer sınıflar ne zaman, hangi gün okula gidecek?
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?
SON DAKİKA: DSÖ yeniden alarma geçti; yeni bir salgın başlangıcı olabilir! İnsanlara da bulaşabiliyor...
Son dakika haberi: İstanbul'da korkunç gece! 19 yaşındaki genç kızı başından vurdu ve sonra intihar etti
Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de haftanın son eleme adayları kim oldu?
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ: Diğer sınıflar (5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar) için okullar ne zaman açılacak, okula gidecek?
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan görüştü! Beşiktaş’ın yeni 10 numarası Alen Halilovic
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA