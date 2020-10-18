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Şampiyonlar Ligi ekipleri arasında Başakşehir beşinci sırada!

Rus ekibi , 19 bin 672 kilometre ile ilk sırada. 1 numaralı kupada ülkemizi temsil edecek olan ise 13 bin 332 kilometre ile beşinci durumda bulunuyor

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi ekipleri arasında Başakşehir beşinci sırada!
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları salı gününden itibaren başlıyor... Bu aşamada mücadele edecek takımları uzun yolculuklar bekliyor. 32 ekibin deplasman maçları için kat edeceği toplam mesafe 302 bin 527 kilometre olarak gerçekleşecek. Takımların yolculuk mesafelerinde iki Rus ekibi ilk iki sırayı paylaşıyor.

Krasnodar 19 bin 672 kilometre ile listenin açık ara 1 numarası. Lokomotiv Moskova, 14 bin 580 kilometre ile ikinci sırada yer alıyor. Rusları 14.114 kilometrelik mesafeyle Olympiakos, 13 bin 386 kilometre ile Sevilla ve 13 bin 332

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Şampiyonlar Ligi ekipleri arasında Başakşehir beşinci sırada!
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