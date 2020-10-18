Fatih Karagümrük - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 5. haftası devam ediyor. İki İstanbul temsilcisi Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Ligde 7 puanı bulunan Fatih Karagümrük ile 6 puanlı Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa karşılaşmasında Erkan Özdamar düdük çalacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Balkovec, Lichaj, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Sabo, Sobiech.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Jeanvier, Tirpan, Alan Lima, Hadergjonaj, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Koita.