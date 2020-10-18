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'in 5. haftasında 'de nefesler tutuldu. Ligin yenilgisiz takımlarından ile , Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maç öncesinde konuk Fenerbahçe'nin 8, ev sahibi 'nin ise 6 puanı bulunuyor. 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detaylar sabah.com.tr/spor sayfasında...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 17:56 Son Güncelleme: 18.10.2020 19:51 ABONE OL
Göztepe - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir'de nefesler tutuldu. Ligin yenilgisiz takımlarından Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maç öncesinde konuk Fenerbahçe'nin 8, ev sahibi Göztepe'nin ise 6 puanı bulunuyor. 19.00'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.



Zorlu karşılaşmada iki takımın ilk 11'leri şöyle;

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU KADRODA YOK!

Sarı lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Ömer Faruk Beyaz ve Diego Perotti kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.

Göztepe'de 4 futbolcu Fenerbahçe maçında yok!

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Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
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