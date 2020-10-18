Göztepe - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir'de nefesler tutuldu. Ligin yenilgisiz takımlarından Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maç öncesinde konuk Fenerbahçe'nin 8, ev sahibi Göztepe'nin ise 6 puanı bulunuyor. 19.00'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.
Zorlu karşılaşmada iki takımın ilk 11'leri şöyle;
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU KADRODA YOK!
Sarı lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Ömer Faruk Beyaz ve Diego Perotti kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.Göztepe'de 4 futbolcu Fenerbahçe maçında yok!