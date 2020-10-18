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'de 4 futbolcu maçında yok!

'in 5. haftasında 'yi konuk edecek 'de Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan maç kadrosuna dahil edilmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 16:03 Son Güncelleme: 18.10.2020 16:37 ABONE OL
Göztepe'de 4 futbolcu Fenerbahçe maçında yok!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'de 4 futbolcu kadroya dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek.

09.10.2020 tarihli antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Alpaslan Öztürk'ün yapılan muayene ve tetkileri sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. 1 haftalık tedavi süreci sonrasında maç öncesi gerçekleşen son antrenmanda sağlık ekibimiz tarafından yapılan testlerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.

10.10.2020 tarihli antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Yalçın Kayan'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Göztepe'de 4 futbolcu Fenerbahçe maçında yok!
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