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'da spora corona virüsü engeli

'da corona virüsü salgını spor camiasını yeniden engellemeye başladı. Basketbolda Bilbao Basket-, futbolda 2. Lig'de Alcorcon-Ponferradina maçları sporcularda tespit edilen Covid-19 vakalarından dolayı ertelendi.

AA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 14:17 ABONE OL
İspanya'da spora corona virüsü engeli

İspanya'da sporcularda tespit edilen yeni tip corona virüsü (Covid-19) tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ileri bir tarihe ertelendi.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde bugün oynanması gereken Bilbao Basket-Real Madrid maçı Real Madrid'deki basketbolcu Fabien Causeur'un Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ileri bir tarihe alındı.

Real Madrid'in 4 Ekim'de deplasmanda Herbalife Gran Canaria ile oynaması gereken lig maçı da Kanarya Adaları takımındaki bir sporcuda Covid-19 tespit edilmesinden dolayı ertelenmişti.

İspanyol futbolunda salgından dolayı ertelenen ilk maç ise 2. Lig'deki Alcorcon-Ponferradina oldu. Alcorcon'da 4 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı bugünün programında olan maç için erteleme kararı çıktı.

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İspanya'da spora corona virüsü engeli
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