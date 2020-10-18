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Köln ile Frankfurt puanları paylaştı! Köln 1-1

Bundesliga’nın dördüncü haftasında Köln sahasında ’u ağırladı. Mücadelede her iki takım da birer gol buldu ve takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:44 ABONE OL
Köln ile Frankfurt puanları paylaştı! Köln 1-1 Eintracht Frankfurt

Bundesliga'nın dördüncü haftasında Köln sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Andre Silva'nın penaltı golüyle öne geçen konuk ekibe Köln'ün cevabı gecikmedi. İkinci yarının hemen başında, 52. dakikada Ondrej Duda ile beraberliği yakalayan Köln, mücadeleden puanla ayrılmasını bildi. Karşılaşmanın ardından Eintracht Frankfurt, puanını 8'e çıkarırken, Köln ise 4 hafta sonunda ilk puanını aldı.

Bundesliga'nın beşinci haftasında Köln, Stutgart deplasmanına konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise Bayern Münih deplasmanında sahaya çıkacak.

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Köln ile Frankfurt puanları paylaştı! Köln 1-1 Eintracht Frankfurt
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