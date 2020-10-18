Konya’da kazanan yok

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Konuk takımın 58. dakikada ile bulduğu gole yeşil-beyazlılar, 83’de Artem Kravets ile karşılık verdi, maç berabere bitti

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
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Milli aranın ardından çıkışa geçmek isteyen Konyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin iyi başladığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Yeni Malatyaspor'un 58'de Zeki Yavru ile bulduğu gole yeşil-beyazlılar, 83'te Artem Kravets ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı. Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, ısınma sırasında sakatlandı, yerine Fofana başladı. Bu sonuçla Yeni Malatya puanını 5'e çıkardı. Daha önce bir haftayı BAY geçen Konya ise 6 puana yükseldi.

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