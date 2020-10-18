Konya’da kazanan yok

Konuk takımın 58. dakikada Zeki Yavru ile bulduğu gole yeşil-beyazlılar, 83’de Artem Kravets ile karşılık verdi, maç berabere bitti
Giriş Tarihi: 18.10.2020ABONE OL
Milli aranın ardından çıkışa geçmek isteyen Konyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin iyi başladığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Yeni Malatyaspor'un 58'de Zeki Yavru ile bulduğu gole yeşil-beyazlılar, 83'te Artem Kravets ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı. YeniMalatyaspor'da AdemBüyük, ısınma sırasındasakatlandı, yerine Fofana başladı. Bu sonuçla Yeni Malatya puanını 5'e çıkardı. Daha önce bir haftayı BAY geçen Konya ise 6 puana yükseldi.