Konya’da kazanan yok

Milli aranın ardından çıkışa geçmek isteyen Konyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin iyi başladığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Yeni Malatyaspor'un 58'de Zeki Yavru ile bulduğu gole yeşil-beyazlılar, 83'te Artem Kravets ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı., yerine Fofana başladı. Bu sonuçla Yeni Malatya puanını 5'e çıkardı. Daha önce bir haftayı BAY geçen Konya ise 6 puana yükseldi.