Leicester City'de top koşturan Çağlar Söyüncü'den kötü haber!

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de sürdüren milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.
İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City forması giyen ve geçtiğimiz sezon yılın 11'ine seçilen Çağlar Söyüncü, sakatlığından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacak. Leicester City menajeri Brendan Rodgers yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" dedi.Aston Villa'nın son kurbanı Leicester! Leicester City 0-1 Aston Villa