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'de top koşturan 'den kötü haber!

- maçını tribünden takip eden 'den kötü haber geldi. Leicester , milli yıldızın 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 00:23 Son Güncelleme: 19.10.2020 00:40 ABONE OL
Leicester City'de top koşturan Çağlar Söyüncü'den kötü haber!

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de sürdüren milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City forması giyen ve geçtiğimiz sezon yılın 11'ine seçilen Çağlar Söyüncü, sakatlığından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacak. Leicester City menajeri Brendan Rodgers yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" dedi.

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Leicester City'de top koşturan Çağlar Söyüncü'den kötü haber!
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