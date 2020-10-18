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'da 100 gole ulaştı!

ekiplerinden 'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu , takımının 100'ler kulübüne girdi. Everton'la 2-2 biten maçta takımının ilk golünü kaydeden Salah, Liverpool tarihinde 100 gole ulaşan 17. futbolcu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 17:02 ABONE OL
Muhammed Salah Liverpool'da 100 gole ulaştı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, takımının 100'ler kulübüne girdi.

Takımının Everton ile 2-2 berabere kaldığı son lig maçında bir kez ağları sarsan 28 yaşındaki Salah, Liverpool formasıyla 100 gol barajına ulaşan 17. oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Son olarak takımın efsane oyuncularından İngiliz Steven Gerrard'ın 2008 yılında dahil olduğu 100'ler kulübünün ilk sırasında ise Liverpool formasıyla 346 gole imza atan Galli eski yıldız santrafor Ian Rush yer alıyor.

Liverpool formasıyla 100 gole ulaşan oyuncular şöyle:

1- Ian Rush – 346

2- Roger Hunt – 285

3- Gordon Hodgson – 241

4- Billy Liddell – 228

5- Steven Gerrard – 186

6- Robbie Fowler – 183

7- Kenny Dalglish – 172

8- Michael Owen – 158

9-Harry Chambers – 151

10- Sam Raybould – 130

11- Jack Parkinson – 128

12- Dick Forshaw – 123

13- Ian St John – 118

14- Jack Balmer – 110

15- John Barnes – 108

16- Kevin Keegan – 100

17- Muhammed Salah – 100

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Muhammed Salah Liverpool'da 100 gole ulaştı!
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