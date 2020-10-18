Real Madrid bile etkilenir!

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, “4 tane anahtar oyuncumuz yoktu, dolayısı ile etkilendik. Oyuncularımın mücadelesinden memnun değilim” dedi
Giriş Tarihi: 18.10.2020ABONE OL
Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Eddie Newton, takımının yediği ilk gol için "Aptalca" yorumunu yaptı. Takımdaki eksiklerin oyunlarını büyük ölçüde etkilediğini de sözlerine ekleyen İngiliz çalıştırıcı, "Oyunun ilk 25 dakikası kötü değildik. Golü yedikten sonra biraz sendeledik. Yediğimiz gol, basit bir goldü. Maalesef sahada istediğimiz gibi olmadı işler. AbdulkadirParmak, Ekuban, Flavio,Nwakaeme gibi 4 önemlianahtar oyuncumuzyoktu. Dolayısıyla bu durumdan etkilendik. Real Madrid,Liverpool dahi olsanızbu kadar kritik oyuncularınızoynamazsabu sizi olumsuz etkiler. Oyuncularımın gösterdiği mücadeleden memnun değilim" dedi.