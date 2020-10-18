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bile etkilenir!

Trabzonspor Newton, “4 tane anahtar oyuncumuz yoktu, dolayısı ile etkilendik. Oyuncularımın mücadelesinden memnun değilim” dedi

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Real Madrid bile etkilenir!
Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Eddie Newton, takımının yediği ilk gol için "Aptalca" yorumunu yaptı. Takımdaki eksiklerin oyunlarını büyük ölçüde etkilediğini de sözlerine ekleyen İngiliz çalıştırıcı, "Oyunun ilk 25 dakikası kötü değildik. Golü yedikten sonra biraz sendeledik. Yediğimiz gol, basit bir goldü. Maalesef sahada istediğimiz gibi olmadı işler. Abdulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwakaeme gibi 4 önemli anahtar oyuncumuz yoktu. Dolayısıyla bu durumdan etkilendik. Real Madrid, Liverpool dahi olsanız bu kadar kritik oyuncularınız oynamazsa bu sizi olumsuz etkiler. Oyuncularımın gösterdiği mücadeleden memnun değilim" dedi.

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