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Son dakika: 'de 11'ler belli oldu! - maçında...

'in 5. haftasında 'de nefesler tutuluyor. Ligin yenilgisiz takımlarından ile , Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maç öncesinde konuk Fenerbahçe'nin 8, ev sahibi Göztepe'nin ise 6 puanı bulunuyor. 19.00'da başlayacak mücadelede hakem düdük çalacak.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 17:56 Son Güncelleme: 18.10.2020 17:58 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de 11'ler belli oldu! Göztepe - Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir'de nefesler tutuluyor. Ligin yenilgisiz takımlarından Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maç öncesinde konuk Fenerbahçe'nin 8, ev sahibi Göztepe'nin ise 6 puanı bulunuyor. 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri şöyle;

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

FENERBAHÇE: Altay, Nasım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

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Sarı lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Ömer Faruk Beyaz ve Diego Perotti kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.

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Son dakika: İzmir'de 11'ler belli oldu! Göztepe - Fenerbahçe maçında...
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