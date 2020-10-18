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Trabzonsporlu corona virüsüne yakalandı

ekiplerinden 'da Ganalı futbolcu 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 16:30 Son Güncelleme: 18.10.2020 17:14 ABONE OL
Trabzonsporlu Caleb Ekuban corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli takımı kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.

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Trabzonsporlu Caleb Ekuban corona virüsüne yakalandı
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