‘Transfer dönemi uzasın’ dediler

TFF Başkanı Özdemir, bu isteğin FIFA ve UEFA’nın izniyle olacağını hatırlattı
Giriş Tarihi: 18.10.2020ABONE OL
Sabah'ın 7 Ekim'de duyurduğu haberi TFF Başkanı Nihat Özdemir dün resmen açıkladı. Yaz transfer döneminin uzaması konusunda bazı takımlardan talepler geldiğini belirten Özdemir, "Gerekli başvurular geldi. Ama bu yalnız TFF'nin vereceği bir karar değil. FIFA ve UEFA nezdinde bazı izinleri almamız gerekiyor. Bunun yetişmesi mümkün değildi.Ayrıca transferin uzamasındaherhangi bir neden göremedik.Zaten uzun bir dönem vardı" dedi. Özdemir, tribünlere taraftar isteyen Kulüpler Birliği görüşü için de şunları söyledi: "Bütün kulüpler, yalnız Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri de dahli olmak üzere hepsi seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istemektedir. Bu yüzde 10, 20, 30 olabilir. Bunun için gerekli girişimlerde bulunduk. İnşallah en kısa zamanda SağlıkBakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan bir ışıkalabilirsek seyirci kapasitesini arttırarakuygulamaya çalışacağız."