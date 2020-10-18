‘Transfer dönemi uzasın’ dediler

7 Ekim'de duyurduğu haberi TFF Başkanı Nihat Özdemir dün resmen açıkladı. Yaz transfer döneminin uzaması konusunda bazı takımlardan talepler geldiğini belirten Özdemir, "Gerekli başvurular geldi. Ama bu yalnız TFF'nin vereceği bir karar değil. FIFA ve UEFA nezdinde bazı izinleri almamız gerekiyor.dedi. Özdemir, tribünlere taraftar isteyen Kulüpler Birliği görüşü için de şunları söyledi: "Bütün kulüpler, yalnız Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri de dahli olmak üzere hepsi seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istemektedir. Bu yüzde 10, 20, 30 olabilir. Bunun için gerekli girişimlerde bulunduk.