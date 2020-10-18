Yiğido Kayseri’de coştu

Sivasspor; Ziya, Yatabare ve Fajr’ın golleriyle kazanıp 2. depal sman maçından da 3 puan çıkardı. Ev sahibinde Sapunaru kırmızı kart gördü
Giriş Tarihi: 18.10.2020ABONE OL
Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi. 28'deKayserisporlu kaleciLung'un topu sektirdiğipozisyonda Ziya affetmedi:0-1. Ev sahibi 52'de Kanga ile beraberliği sağlasa da Lung'un benzer hatasında bu kez Yatabare 60'da ağları sarstı: 1-2. Kayseri'de 75'te Sapunaru'ya kırmızı kart çıkarken, 83'te Yasir'in yanlış adrese gönderdiği pastan faydalanan Fajr, Sivas'ı 3-1 öne geçirdi. Kırmızı-beyazlılar, uzatmada Yasin ile penaltı kaçırdı.