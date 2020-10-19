4 kırmızı var kazanan yok

Antalyaspor’da Sam ve Ufuk, Gaziantep FK’da ise Mirallas ve Morais’in atıldığı maç Sam ve Furkan’ın golleriyle 1-1 bitti
Giriş Tarihi: 19.10.2020ABONE OL
Bol kırmızı karta sahne olan Fraport-TAV Antalyaspor- Gaziantep FK maçı 1-1 berabere bitti. Akdeniz ekibinin 3'teSidney Sam ile öne geçtiği maçta28'de Kevin Mirallas ve 65'te JuniorMorais'in ikinci sarı kartlardanatılmasıyla Antep, 9 kişi kaldı.Ancak mücadeleden vazgeçmeyenkonuk ekip, 70'te Furkan ile beraberliğisağladı. Rakibinin sayıca az olmasından faydalanmak isteyen Antalyaspor'da ise 79'da Sam kırmızı kart gördü. 90+7'de de Ufuk Aksoy ikinci sarıdan kızarınca iki takım da sahadan 9'ar kişi ve 1'er puanla ayrıldı.