Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 4 kırmızı var kazanan yok

4 kırmızı var kazanan yok

’da Sam ve Ufuk, FK’da ise Mirallas ve Morais’in atıldığı maç Sam ve Furkan’ın golleriyle 1-1 bitti

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
4 kırmızı var kazanan yok
Bol kırmızı karta sahne olan Fraport-TAV Antalyaspor- Gaziantep FK maçı 1-1 berabere bitti. Akdeniz ekibinin 3'te Sidney Sam ile öne geçtiği maçta 28'de Kevin Mirallas ve 65'te Junior Morais'in ikinci sarı kartlardan atılmasıyla Antep, 9 kişi kaldı. Ancak mücadeleden vazgeçmeyen konuk ekip, 70'te Furkan ile beraberliği sağladı. Rakibinin sayıca az olmasından faydalanmak isteyen Antalyaspor'da ise 79'da Sam kırmızı kart gördü. 90+7'de de Ufuk Aksoy ikinci sarıdan kızarınca iki takım da sahadan 9'ar kişi ve 1'er puanla ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay...
SON DAKİKA: 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre atarak öldürdü
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 18 Ekim 2020 güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları kaç para?
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!
Son dakika haberi: Sosyal medyaya damgasını vurmuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi
SON DAKİKA: DSÖ yeniden alarma geçti; yeni bir salgın başlangıcı olabilir! İnsanlara da bulaşabiliyor...
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...
ARKADAŞINA GÖNDER
4 kırmızı var kazanan yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA