Alanyaspor'dan tarihi galibiyet!

Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Khouma Babacar ve Davidson kaydetti. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelede bir ilk yaşandı.

ALANYASPOR DEPLASMANDA İLK KEZ KAZANDI!

Aytemiz Alanyaspor, 90+5. dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Galatasaray deplasmanında ilk kez kazandı.

Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evinde ilk kez yenildi. Bugüne kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada kazanan Galatasaray olmuştu. Turuncu-yeşilliler, rakibine karşı oynadığı 6. deplasman maçında ilk galibiyetini elde etti.



