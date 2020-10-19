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'dan tarihi galibiyet!

'in 5. haftasında 'ı deplasmanda yenen , tarihi bir galibiyete imza attı. ekibi, sarı-kırmızılı rakibini 90+5. dakikada attığı golle ilk kez İstanbul'da mağlup etmiş oldu.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 23:21 ABONE OL
Alanyaspor'dan tarihi galibiyet!

Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Khouma Babacar ve Davidson kaydetti. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelede bir ilk yaşandı.

ALANYASPOR DEPLASMANDA İLK KEZ KAZANDI!
Aytemiz Alanyaspor, 90+5. dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Galatasaray deplasmanında ilk kez kazandı.

Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evinde ilk kez yenildi. Bugüne kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada kazanan Galatasaray olmuştu. Turuncu-yeşilliler, rakibine karşı oynadığı 6. deplasman maçında ilk galibiyetini elde etti.


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Alanyaspor'dan tarihi galibiyet!
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