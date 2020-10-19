Durdurulamayan adam

Özellikle dört büyüklere karşı gösterdiği performans ile dikkat çeken Boşnak futbolcu Edin Visca, Trabzonspor'a karşı da skor bulmayı başardı. Boşnak futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı çıktığı 14 karşılaşmada 6 gol atıp, 5 de asist yaptı. Visca'nın kariyeri boyunca en fazla gol attığı ekip Trabzonspor olurken benzer performansı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı da gösterdi. 30 yaşındakifutbolcu üçekibe karşı da 16'şarmaça çıkarkenGalatasaray mücadelelerinde3 gol, 5 asist; Fenerbahçe karşılaşmalarında2 gol, 4 asist,Beşiktaş maçlarında ise 2 gol,7 asist ile oynadı.
SAKATLIK NEDİR BİLMİYOR
Başarılı futbolcu, dört büyüklere karşı 13 gol, 21 asist buldu. Medipol Başakşehir ile Süper Lig kariyerinde268 maçaçıkan ve 77gol atıp, 76 asistyapan Visca, istikrarı ile deöne çıkıyor. Başakşehir'in yıldızı,son sakatlığını 2012-2013sezonunda yaşadı. Sekiz sezondursakatlık yüzü görmeyentecrübeli oyuncu, bu süreçte bir kez kart cezalısı durumuna düştü. Kariyeri boyunca dahiçbir sezonda üçten fazla sarıkart görmedi.