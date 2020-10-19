Durdurulamayan adam

Özellikle dört büyüklere karşı gösterdiği performans ile dikkat çeken Boşnak futbolcu Edin Visca, Trabzonspor'a karşı da skor bulmayı başardı. Boşnak futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı çıktığı 14 karşılaşmada 6 gol atıp, 5 de asist yaptı. Visca'nın kariyeri boyunca en fazla gol attığı ekip Trabzonspor olurken benzer performansı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı da gösterdi.Başarılı futbolcu, dört büyüklere karşı 13 gol, 21 asist buldu. Medipol Başakşehir ilebu süreçte bir kez kart cezalısı durumuna düştü.