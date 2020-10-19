Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Durdurulamayan adam

Durdurulamayan adam

’in yıldız futbolcusu Edin Visca, , , ve Trabzonspor’a karşı toplam 13 gol bulurken 21 de asist yaptı. Boşnak futbolcunun kariyerinde en çok ağlarını sarstığı takım bordo-mavililer oldu

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Durdurulamayan adam
Özellikle dört büyüklere karşı gösterdiği performans ile dikkat çeken Boşnak futbolcu Edin Visca, Trabzonspor'a karşı da skor bulmayı başardı. Boşnak futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı çıktığı 14 karşılaşmada 6 gol atıp, 5 de asist yaptı. Visca'nın kariyeri boyunca en fazla gol attığı ekip Trabzonspor olurken benzer performansı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı da gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu üç ekibe karşı da 16'şar maça çıkarken Galatasaray mücadelelerinde 3 gol, 5 asist; Fenerbahçe karşılaşmalarında 2 gol, 4 asist, Beşiktaş maçlarında ise 2 gol, 7 asist ile oynadı.

SAKATLIK NEDİR BİLMİYOR
Başarılı futbolcu, dört büyüklere karşı 13 gol, 21 asist buldu. Medipol Başakşehir ile Süper Lig kariyerinde 268 maça çıkan ve 77 gol atıp, 76 asist yapan Visca, istikrarı ile de öne çıkıyor. Başakşehir'in yıldızı, son sakatlığını 2012-2013 sezonunda yaşadı. Sekiz sezondur sakatlık yüzü görmeyen tecrübeli oyuncu, bu süreçte bir kez kart cezalısı durumuna düştü. Kariyeri boyunca da hiçbir sezonda üçten fazla sarı kart görmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay...
SON DAKİKA: 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre atarak öldürdü
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 18 Ekim 2020 güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları kaç para?
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!
Son dakika haberi: Sosyal medyaya damgasını vurmuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi
SON DAKİKA: DSÖ yeniden alarma geçti; yeni bir salgın başlangıcı olabilir! İnsanlara da bulaşabiliyor...
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Durdurulamayan adam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA