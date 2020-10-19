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maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış gününde , 'u konuk etmeye hazırlanıyor. Dört haftada iki galibiyet, bir yenilgi ve bir mağlubiyetle 7 puan toplayan cimbom, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor'u devirerek 3 puanı elde etmek istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaşırken her iki takım taraftarları da 'Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:35 ABONE OL
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 4 maçta 3 galibiyet alan Alanyaspor, Galatasaray deplasmanından da puan ya da puanlar çıkartmanın hesabını yapıyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise kendi sahasında kayıp yaşamadan Alanyaspor'u geçmek istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye saatler kala, 'Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS HD1'den canlı ve şifreli yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı takibi ise sabah.com.tr'de olacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER...

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo (Taylan), Emre Kılınç, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Falcao

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Hasan

Luyindama kart sınırında

Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Aytemiz Alanyaspor'da milli maçta sakatlanan Efecan Karaca sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Son 3 maçını kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi. Galatasaray, ardından ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 9. randevuda

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.

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Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?
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