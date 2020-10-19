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Süper Lig ekiplerinden , Suudi Arabistan ekibi El İttihad takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ’in 2 yıllık sözleşmesini feshettiğini son dakika olarak duyurdu. Bu gelişme sonrası oyuncuya ilişkin , kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aranmaya başladı. Peki, Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 04:06 Son Güncelleme: 20.10.2020 04:06 ABONE OL
Garry Rodrigues kimdir? Garry Rodrigues kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe tarafından, Garry Rodrigues'in 2 yıllık sözleşmesinin feshedildiğinin son dakika olarak duyurulması sonrası Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinde yoğun şekilde araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte tüm merak edilenler…

GARY RODRIGUES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?


Garry Mendes Rodrigues 27 Kasım 1990 yılında doğdu. Yeşil Burun Adaları asıllı milli futbolcu, Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından El-İttihad'da şuanda forma giymektedir. ollanda doğumlu olan Rodrigues'in ailesi Cape Verde'den göç etmiştir. Şubat 2013'te Yeşil Burun Adaları millî futbol takımını seçtiğini beyan eden Rodrigues, ilk kez Ağustos 2013'te millî formayı giymiştir.

Futbola 14 yaşındayken Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues, kariyerine 2007 yılında Portekiz'in Real Sport Clube ile devam etti. İlk A takım tecrübesini 19 yaşında Hollanda'nın XerxesDZB takımıyla yaşayan futbolcu, ilk büyük transferini ise 2012'de ADO Den Haag'a transfer olarak gerçekleştirdi.

1+1 yıllık sözleşmenin ilk bölümünü Dordrecht'te kiralık olarak geçiren Rodriguez, buradaki altı aylık performansıyla Levski Sofya'nın dikkatini çekti. 2013 kış transfer döneminde Bulgaristan'a transfer olan Hollanda doğumlu oyuncu 2013 Bulgaristan Kupası finalinde takımı adına maçı uzatmalara getiren golü kaydetse de Levski penaltılar sonunda elendi.

Ağustos 2015'te Yunanistan ekibi PAOK'la 3 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, 2015-16 sezonunda 36 maça çıktı ve 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımı ise normal sezonu 4. sırada play-off grubunu ise lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Bir sonraki yıl Kupa 1 elemesinde Ajax'a mağlup olan PAOK, öne elemede Dinamo Tbilisi'i geçip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Rodrigues elemelerde 1, gruplarda da 2 gol kaydederek takımın bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı. Ligde ise 11'i ilk 11 olmak üzere 12 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Ocak 2017'de €3.7 milyon bonservis bedeliyle Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray'daki ilk lig maçına, 14 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor maçının ikinci yarısında çıkan Rodriguez, ilk asistini bu maçta yapmıştır. Galatasaray'daki ilk golünü 24 Ocak 2017 tarihinde oynanan Türkiye Kupası grup karşılaşmasında 24 Erzincanspor'a karşı kaydetmiştir.

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Garry Rodrigues kimdir? Garry Rodrigues kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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