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Lille: !

1'in 7. haftasında sahasında Lens'i 4-0 'la geçen Lille'de 'ın performansı yüzleri güldürüyor. Ligde haftayı lider kapatan Fransız ekibi, maçta 1 gol atan ve toplamda 7 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan milli futbolcu için hesabından 1 video paylaştı ve "KRAL" ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:15 Son Güncelleme: 19.10.2020 12:24 ABONE OL
Lille: Kral Burak!

Fransa Ligue 1'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligue 1'in köklü kulüplerinden olan ayrıca Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille haftayı Lens karşısında alınan 4-0'lık net skorla tamamladı.

Milli yıldızlarımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı mücadeleye 76. dakikada dahil oldu. Karşılaşmanın gol perdesini 11. dakikada Burak Yılmaz açarken, 76. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı oyuna girmesinden 3 dakika sonra perdeyi kapatan golü attı ve skoru 4-0'a getirdi.

KRAL BURAK!

Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3 gol kaydederken 1 de asist yaptığı.

Taraftarında sevgilisi olan Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.

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Lille: Kral Burak!
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