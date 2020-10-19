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VAR’dan izlese %100 vermezdi

Teknik Direktörü , aleyhlerine verilen penaltı kararına isyan etti: "İlk yarıda 1-0 öndeyken hakemin rakibe verdiği bir penaltı oldu. Normalde o pozisyonlarda VAR'a çağrılıyor. İzleseydi, yüzde yüz vermezdi. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım."

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
VAR’dan izlese %100 vermezdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kolay bir maç olmadığını söyleyen Bulut, "Kendi işimizi zorlaştırdık. 5-6 olacak maçı 3-2 kazanmış olduk. Yeteri kadar pozisyona girdik. Defans anlamında bireysel hatalar yaptık. Oynanan futboldan, oluşturduğumuz pozisyonlardan memnunum. Bireysel hatalar oldu ama daha iyi olmamız gerekiyor" dedi. Hakem kararlarına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda 1-0 öndeyken hakemin rakibe verdiği bir penaltı oldu. Normalde o pozisyonlarda VAR'a çağrılıyor. İzleseydi, yüzde yüz vermezdi. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Sadece bize değil rakiplere karşı da. Olmayan penaltı diye düşünüyorum. Devre arasında da maç sonunda da izledim, kendisi de izleyecektir. Kendi kararını verecektir" ifadelerini kullandı.

RAKİP KENDİNİ YERE ATTI
F.Bahçe'nin 2. golünü kaydeden Serdar Aziz, maçtan sonra hakemin verdiği penaltı kararına tepki gösterdi. 29 yaşındaki stoper, "Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Benim pozisyonumun penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor" diye konuştu.

KÜFRÜNÜ ÇİZGİDEN DUYDUM
Göztepe cephesi de maçın sonunda hakemlerden şikâyetçiydi. Sarıkırmızılı takımın teknik sorumlusu Ersan Parlatan, kuralların takımlara göre değiştiğini belirterek, "Serdar'ın hakeme küfrünü ben çizgiden duydum, hakem duymadı mı? Serdar ceza sahası içinde topu elle çıkardı. VAR nerede? Gerçekten oynanan futbola yazık. 1-0 geriye düştüğümüz pozisyondan önce Halil'e yapılan yüzde yüz faul var. Bahanelere sığınmıyoruz ama bunları dile getirmeliyiz" dedi.

MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK
Birisi penaltıdan olmak üzere iki kez Fenerbahçe ağlarını sarsan Guilherme, yenilgiye rağmen çok iyi oynadıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Bu futbolun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Son dakikada beraberliği getirecek pozisyon vardı ama değerlediremedik. Büyük bütçelerle kurulan, şampiyonlukta iddialı bir takıma karşı bu şekilde oynamak iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

1
Göztepe'nin iki kritik atağına dur diyen ve 10 ikili mücadeleye girip 5'ini kazanan Gustavo, attığı iki şutun da birinde isabet sağladı.


Dk. 25
Ozan Tufan'ın ortasında top Poko'ya çarptı. Ozan 'el' itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu inceledi ve penaltıyı verdi.


Dk. 33
Tripic, Serdar Aziz'den kurtulmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltıyı gösterdi. Serdar'ın "Faul yok" itirazlarına rağmen VAR'dan da bir uyarı gelmedi.


Dk. 43
Fenerbahçe'nin 2. golü çok tartışıldı. Topun Sangare'nin topuğundan auta çıktığı ileri sürülürken hakem korner kararı verdi ve sonrasında gol geldi.


Dk. 75
ŞEREFSİZ DEDİ Mİ?
Guilherme'nin ortasında Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart görmesi de sosyal medyada gündem oldu. Uzun süre el olmadığına yönelik itirazda bulunan Serdar'ın, hakemler için "Şerefsiz köpekler" dediği de sosyal medyada iddia edildi.

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VAR’dan izlese %100 vermezdi
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