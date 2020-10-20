3 artı 2 eksi

+ Bu sezon ligde ilk kez 3 gol birden atıldı, 6 net gol pozisyonu bulundu+ Biri derbi 3 maçta 7 puanla deplasman fobisi bitti+ Yeniler takıma çabuk ısındıenerbahçe'nin, milli ara sonrası Göztepe deplasmanından zorlanmasına rağmen kazanarak dönmesi camiayı mutlu etti.Takım, oyunun büyük bölümüne hükmetti.Fenerbahçe, 18 yeni transfere rağmen ligin başlangıcını iyi yaparak şampiyonluk yolunda iddialı olacağını gösterdi.iyi bir grafik yakaladı. Geçen sezonlarda deplasmanlarda sıkıntı yaşayan kulüp, biribu sezon bu sıkıntıyı aşmış bir görüntü verdi.Fenerbahçe'de yeni transferlerin çok çabuk katkı vermesi ise teknik heyeti sevindirdi.Golcülerin kötü gününde olması ve takım savunması konusunda eksikler ise gelecekte çözülmesi gereken sorunlar olarak görüldü. Samatta ve Cisse toplam 4 net gol fırsatını harcarken, özellikle 3-1 sonrasında oyundan düşülmesi teknik heyetin canını sıkan durumdu.- Samatta ve Cisse çok kötü günündeydi- Rakibe çok fazla duran top şansı verilmesi can sıktı