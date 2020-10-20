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3 artı 2 eksi

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
3 artı 2 eksi
+ Bu sezon ligde ilk kez 3 gol birden atıldı, 6 net gol pozisyonu bulundu
+ Biri derbi 3 maçta 7 puanla deplasman fobisi bitti
+ Yeniler takıma çabuk ısındı

Fenerbahçe'nin, milli ara sonrası Göztepe deplasmanından zorlanmasına rağmen kazanarak dönmesi camiayı mutlu etti. Bu sezon ligde ilk kez bir maçta atılan 3 golün yanı sıra bulunan 6 net gol pozisyonuyla hücumda hayli üretken bir görüntü çizildi. Takım, oyunun büyük bölümüne hükmetti.

YOLA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, 18 yeni transfere rağmen ligin başlangıcını iyi yaparak şampiyonluk yolunda iddialı olacağını gösterdi. Sarı-lacivertliler 5 maçta 11 puanla yoluna namağlup devam edip iyi bir grafik yakaladı. Geçen sezonlarda deplasmanlarda sıkıntı yaşayan kulüp, biri G.Saray (0-0) olmak üzere 3 deplasmandan (Rize: 2-1, Göztepe: 3-2) 7 puan çıkararak bu sezon bu sıkıntıyı aşmış bir görüntü verdi.

TAKIM SAVUNMASINDA EKSİK VAR
Fenerbahçe'de yeni transferlerin çok çabuk katkı vermesi ise teknik heyeti sevindirdi. Pelkas ilk maçında golle buluştu. Sosa oyun liderliğini şimdiden aldı. Tisserand, stoper fobisini ortadan kaldırdı. Caner gollere katkısıyla alkış aldı. Golcülerin kötü gününde olması ve takım savunması konusunda eksikler ise gelecekte çözülmesi gereken sorunlar olarak görüldü. Samatta ve Cisse toplam 4 net gol fırsatını harcarken, özellikle 3-1 sonrasında oyundan düşülmesi teknik heyetin canını sıkan durumdu.- Samatta ve Cisse çok kötü günündeydi
- Rakibe çok fazla duran top şansı verilmesi can sıktı

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