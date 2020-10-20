3 artı 2 eksi

+ Bu sezon ligde ilk kez 3 gol birden atıldı, 6 net gol pozisyonu bulundu
+ Biri derbi 3 maçta 7 puanla deplasman fobisi bitti
+ Yeniler takıma çabuk ısındı
Fenerbahçe'nin, milli ara sonrası Göztepe deplasmanından zorlanmasına rağmen kazanarak dönmesi camiayı mutlu etti. Bu sezon ligde ilkkez bir maçta atılan 3 golün yanı sıra bulunan 6 netgol pozisyonuyla hücumda hayli üretken bir görüntüçizildi. Takım, oyunun büyük bölümüne hükmetti.
YOLA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, 18 yeni transfere rağmen ligin başlangıcını iyi yaparak şampiyonluk yolunda iddialı olacağını gösterdi. Sarı-lacivertliler5 maçta 11 puanlayoluna namağlup devamedip iyi bir grafik yakaladı. Geçen sezonlarda deplasmanlarda sıkıntı yaşayan kulüp, biri G.Saray (0-0) olmak üzere 3deplasmandan (Rize: 2-1, Göztepe:3-2) 7 puan çıkararak bu sezon bu sıkıntıyı aşmış bir görüntü verdi.
TAKIM SAVUNMASINDA EKSİK VAR
Fenerbahçe'de yeni transferlerin çok çabuk katkı vermesi ise teknik heyeti sevindirdi. Pelkas ilk maçındagolle buluştu. Sosa oyun liderliğini şimdidenaldı. Tisserand, stoper fobisini ortadan kaldırdı.Caner gollere katkısıyla alkış aldı. Golcülerin kötü gününde olması ve takım savunması konusunda eksikler ise gelecekte çözülmesi gereken sorunlar olarak görüldü. Samatta ve Cisse toplam 4 net gol fırsatını harcarken, özellikle 3-1 sonrasında oyundan düşülmesi teknik heyetin canını sıkan durumdu.- Samatta ve Cisse çok kötü günündeydi
- Rakibe çok fazla duran top şansı verilmesi can sıktı