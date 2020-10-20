‘36 milyon Euro’ya Everton’a gidersin’

Ozan Tufan'ın başarılı performansı sadece teknik heyet ve yönetimi değil F.Bahçe taraftarını da mutlu ediyor. 25 yaşındaki orta sahanın önce milli takım son olarak da Göztepe deplasmanında ortaya koyduğu mücadele taraflı tarafsız herkesten alkış aldı. Takım İzmir'den dönerken havalimanında bir taraftarın Ozan'a sevgi gösterisinde bulunması ve "Adamsın abi, seneye 36 milyon Euro'ya Everton'a gitmezsen adam değilim" sözleri dikkat çekti.FENERBAHÇE, 2019-2020 sezonunun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan iki yıllığına kiraladığı Yeşil Burun Adalı orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu, 29 resmi müsabakada forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans gösterdi.