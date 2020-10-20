Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘36 milyon Euro’ya Everton’a gidersin’

‘36 milyon Euro’ya Everton’a gidersin’

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Ozan Tufan'ın başarılı performansı sadece teknik heyet ve yönetimi değil F.Bahçe taraftarını da mutlu ediyor. 25 yaşındaki orta sahanın önce milli takım son olarak da Göztepe deplasmanında ortaya koyduğu mücadele taraflı tarafsız herkesten alkış aldı. Takım İzmir'den dönerken havalimanında bir taraftarın Ozan'a sevgi gösterisinde bulunması ve "Adamsın abi, seneye 36 milyon Euro'ya Everton'a gitmezsen adam değilim" sözleri dikkat çekti.

Rodrigues'le yollar ayrıldı
FENERBAHÇE, 2019-2020 sezonunun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan iki yıllığına kiraladığı Yeşil Burun Adalı orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu, 29 resmi müsabakada forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?
Son Dakika: Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı!
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca sevinç gözyaşlarına boğuldu!
Son dakika haberleri: Koronavirüste vakalar arttı ek önlemler yolda! Hangi tedbirler alınacak?
Son Dakika Haberler: Azerbaycan'dan tarihi haber: Karabağ'ın kalbine giden noktada sıcak saatler
Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi: Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı! 20 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatları son dakika haberi: 20 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA HABER! 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Diğer sınıflar ne zaman okula gidecek? Ziya Selçuk'tan açıklama
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Son dakika haberi: Corona virüs aşısı ile ilgili heyecanlandıran gelişme! Beklenen aşı müjdesi geldi
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘36 milyon Euro’ya Everton’a gidersin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA