Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay Bayındır Fenerbahçe'yi ayakta tutuyor!

'yi ayakta tutuyor!

'in 5. haftasında deplasmanda 'yi 19 yıl sonra mağlup eden 'de 'ın performansı göz dolduruyor. 22 yaşındaki genç kaleci, yaptığı kurtarışlarla 11 puana direkt katkı sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:16 Son Güncelleme: 20.10.2020 11:17 ABONE OL
Altay Bayındır Fenerbahçe'yi ayakta tutuyor!

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor. Göztepe karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla genç eldiven büyük alkış toplamıştı. Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.

11 PUANA DİREKT KATKI SAĞLADI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor. Çaykur Rizespor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve son olarak Göztepe maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına bu maçlarda aldığı 11 puanda direkt katkı sağladı. Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.

İsim isim Fenerbahçe analizi! Caner ve Ozan damga vurdu Fenerbahçe'yi sırtlayan ikili! Caner ve Sosa damgası

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?
Son Dakika Haberi: Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı!
Son dakika haberleri: Koronavirüste vakalar arttı ek önlemler yolda! Hangi tedbirler alınacak?
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca sevinç gözyaşlarına boğuldu!
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi: Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı! 20 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?
Son dakika haberi: Hazal Tektaş'ın arkadaşlarından açıklama geldi: "Platonik olarak aşıktı peşini bırakmıyordu zorla..."
Altın fiyatları son dakika haberi: 20 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Son Dakika Haberler: Azerbaycan'dan tarihi haber: Karabağ'ın kalbine giden noktada sıcak saatler
Uzman isim ‘O hisseler çok çok ucuz’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul 1400 seviyesine gidebilir!
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay Bayındır Fenerbahçe'yi ayakta tutuyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA