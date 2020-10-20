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'den 'e şok haber!

takımlarından , için kararını verdi. Kulüpte istenmeyen adam ilan edilen Alman yıldız, 'nden sonra Premier Lig takım kadrosuna da dahil edilmedi. Deneyimli futbolcu, Avrupa'da ve ligde Arsenal forması giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:35 Son Güncelleme: 20.10.2020 16:53 ABONE OL
Arsenal'den Mesut Özil'e şok haber!

Arsenal'den Mesut Özil'e bir kötü haber daha geldi.

Daha önce Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Türk asıllı Alman yıldız, İngiltere Federasyonu'na bildirilen 25 kişilik oyuncu listesine de dahil edilmedi.

Mesut, bu kararın ardından Avrupa Ligi'nde de Premier Lig'de de ocak ayına kadar Arsenal forması giyemeyecek.

Topçular'ın teknik adamı Arteta, Mesut Özil'i uzun süredir kadroya almıyordu.

Mesut'un adı Fenerbahçe'nin yanı sıra Amerika takımlarıyla da anılıyor. 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu.

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Arsenal'den Mesut Özil'e şok haber!
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