Barış elçisi Pelkas

F.Bahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, ilk maçında fileleri havalandırıp, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de gol atan ilk Yunan oyuncu olurken, Ozan Tufan'la saha içinde yaşadığı olay da ülkesinde haber oldu. Göztepe maçı sonrası takım otobüsünde kulüp televizyonuna konuşan Ozan'ın,sözleri, Pelkas'ın ilk maç performansıyla birlikte Yunan sitelerinde yer aldı. Habere yapılan yorumlarda Türk-Yunan kardeşliğine vurgu yapılırken, Pelkas'ın barış elçisi olacağı da belirtildi. Bu arada kanatta adam eksilten oyuncu sıkıntısı yaşayan teknik heyet, Perotti hazır olana kadar bu noktada Pelkas ile yola devam edecek. Yunan futbolcu, 10 numara pozisyonuna geçiş yapan bir kanat oyuncusu rolüyle sahada olacak.Fenerbahçe 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonunun en iyi performansını sergiledi. 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puana ulaşan sarı-lacivertliler, en son 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan elde etmişti. Geçen sezon 10 puan (3 G/1 B/1 M) alan Kanarya 2018-19'da 6 (2 G/0 B/3 M) 2017- 18'de 8 (2 G/2 B/1 M) 2016-17'de ise 7 puan (2 G/1 B/2 M) toplamıştı.7 golün 5'ini duran toplardan atan Fenerbahçeli futbolcular, Göztepe maçında rakip kaleye 17 şut çektienerbahçe, ligin ilk 5 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırırken, gollerin 5'i duran toplardan geldi.imza attı. Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar ve Samatta ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarından fileleri havalandırdı. Fenerbahçeli futbolcular Göztepe karşılaşmasında kaleyi gördükleri yerden şut çekti.